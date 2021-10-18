Итоги опроса: больше половины пользователей сайта ПАИ планируют провести выходные дома

15:54, 18 октября 2021, ПАИ

Ноябрьские праздники в этом году удлиняются за счет дополнительного выходного дня. Так как 4 ноября (День народного единства) выпадает в этом году на четверг, то нерабочей становится и пятница, 5 ноября. А дальше идут суббота и воскресенье. Псковское агентство информации представляет результаты опроса, которые показывают, как наши зрители и читатели планируют провести эти дополнительные два дня выходных.

Больше половины участников опроса, 50,5%, планируют сидеть дома и бездельничать. 22,5% посвятят свободное время семье. Чуть больше 1% - проведут выходные с друзьями. 12,8% планируют отправиться в парки и леса, чтобы насладиться осенью. Чуть более 13% проведут выходные в рабочем кресле.

Также, в сентябре правительство утвердило производственный календарь на 2022 год. Согласно этому календарю, в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 31 декабря по 9 января, а выходные дни 1 и 2 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, будут перенесены на 3 и 10 мая.



23 февраля в 2022 году выпадает на среду, этот день будет выходным. В марте выходной с субботы, 5 марта, будет перенесен на понедельник, 7 марта. Соответственно, выходными днями будут 6, 7 и 8 марта. Первые майские праздники в честь Дня труда продлятся с 30 апреля (суббота) по 3 мая (вторник), вторые, в честь Дня Победы, — с 7 мая (суббота) по 10 мая (вторник).



Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто – достаточно открыть любой материал на сайте ПАИ, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.