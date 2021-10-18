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Общество

Псковичам напомнили о правилах безопасности печного отопления

Фото: МЧС России по Псковской области

МЧС России по Псковской области представило социальный ролик «Беспечность может стоить жизни», посвященный пожарам из-за нарушения правил безопасности печного отопления на территории Псковской области, рассказали в пресс-службе ведомства.

На сайте ведомства просят жителей региона соблюдать следующие правила безопасности в связи с участившимися случаями возгорания:

Перед топкой должен лежать неповрежденный предтопочный лист из негорючего материала, также подходы к печи со стороны топочной дверки должны быть свободными, мебель должна находиться на расстоянии не менее 70 сантиметров от печи, а от топочных отверстий — 125 сантиметров.

Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, поручать надзор за ними малолетним детям, располагать любые горючие вещества вблизи печей. 

Кроме того, запрещается топить печи с открытыми дверками, использовать дрова, которые по длине не помещаются в топку, использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

За последние 9 месяцев 2021 года в Псковской области произошло 189 случаев возгорания по причине нарушения правил при устройстве и эксплуатации печи.

Также 17 октября произошел пожар в Невельском районе, в результате которого погиб 47-летний мужчина. Причиной пожара стало нарушение правил безопасности при использовании печи.

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