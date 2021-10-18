Итоги дистанционной недели в Псковской области — интервью с Андреем Ермаковым

16:25, 18 октября 2021, ПАИ

Как неделю дистанционного обучения пережили учителя, родители и дети, с какими проблемами столкнулись, почему дистанционку так не любят в школах, возможно ли качественные дистанционные технологии в Псковской области — на эти и другие вопросы в медиацентре ПАИ ответил руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

- Коллеги, добрый день! Всех рад приветствовать в медиацентре Псковского агентства информации. Сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Дмитриевич Ермаков. Поговорим о том, как прошла в Псковской области неделя дистанционного образования в школах. Давайте сразу, без вопросов, предоставим слово Андрею Дмитриевичу. Мы получили много характеристик со стороны директоров, учителей, родителей о том, как, с их точки зрения, прошла эта неделя. С вашей точки зрения, с точки зрения человека, который все это курировал, за все это отвечал, как все прошло? Удовлетворительно, хорошо, плохо?

- Здравствуйте. Действительно, тема очень животрепещущая и волнует каждого участника образовательного процесса, и обе стороны образовательных отношений – и школы, и региональный комитет, и родители, и ребята – априори не могут равнодушно относиться к таким процесса. Как мы помним, с 30 числа в соответствии в указом губернатора формат недельный, с применением дистанционных образовательных технологий, был запущен в 98 школах. Надо отметить, что по состоянию на 30 сентября, когда это решение было принято, у нас наблюдался стремительный рост количества детей, которые заболели ковид-19. В том числе это распространялось и на школьников. У нас порядка 79 классов на тот момент находилось на карантине. Повторюсь: это подтвержденные случаи ковида у ребят на тот момент. Самой важной, первоочередной задачей было разорвать ту самую цепочку заболеваемости, которую мы наблюдали начиная с первого сентябрьского дня. Этот рост имел место быть, и количество классов, которые уходили на карантин, росло. Учитывая специфику сезонную, которая касается в том числе и ОРВИ, в общем и целом количество ребят, которые болели респираторными вирусными инфекциями, достаточно серьезное. Поэтому начать надо с того, что задача по тому, чтобы разорвать эту цепочку, выполнена, безусловно. У нас из 63 классов внутри тех организаций, которые с применением дистанционных образовательных технологий продолжали свое обучение, 30 классов сейчас находятся на карантине. В этой связи мы понимаем, что эту задачу мы выполнили.

Но, конечно же, масса вопросов, масса суждений прикована к самому процессу, который никогда безболезненным не был и который всегда вызывал достаточно серьезный уровень тревожности среди, прежде всего, родителей наших обучающихся. Могу сказать, что достаточно плотно мы взаимодействовали с родительской общественностью на протяжении этой недели, и с нашими коллегами, с педагогическим сообществом, с руководителями образовательных организаций. Вопросов было немало. Могу сказать, что они были достаточно разноформатными, не могу выделить одну-единственную тему, которая бы всех беспокоила. Надо отметить, что приблизительно в равных долях распределилось количество обращений как на предмет введения самого дистанта, так и на предмет невведения дистанта в тех образовательных организациях, которые продолжали обучаться очно. Можно отметить трепетное отношение родителей к здоровью ребят и к самому формату обучения. Надо быть откровенными: жизнь, здоровье и безопасность – это та прелиминарная задача, которую мы ставили во главу угла. Мы всегда и везде отмечаем тот факт, что дистанционные инструменты не призваны заменить традиционные. Конечно же, не так, возможно, локально комфортно ребятам и привычно обучаться с применением дистанционных технологий, равно как и педагогическому сообществу, но мы понимаем, что это было необходимо. Я могу много говорить о преимуществах и недостатках текущих тех или иных форм, платформ, полагаю, все мы понимаем, что процесс достаточно комплексный.

- Очень многие вопросы были связаны даже не с тем, хорошо ли дистанционное обучение, а с самим форматом. Очень многие родители отмечали и на сайте губернатора, и в социальных сетях, что в большинстве случаев учитель мог присылать просто домашнее задание – усиленное, увеличенное по объему домашнее задание ученику, и в итоге родители просто сидели вечером с ребенком и занимались после своей работы домашним обучением. Ни о каких видеоуроках просто речи не шло. Как часто, насколько часто эта проблема упоминалась в жалобах? Есть ли у вас статистика, действительно ли это является глобальной проблемой или это единичные случаи?

- Мы вели некую статистику, потому что нам очень важен и уровень интереса, и уровень тревожности родителей, и количество тех проблемных вопросов, которые возникают. Я вам скажу, что порядка 75 обращений мы получили за неделю на разные площадки. При этом, коллеги, я бы не ориентировался на количество обращений. Мы понимаем, что кто-то просто не озвучивает свой вопрос, кто-то его держит в себе, кто-то достаточно активно использует площадки. Я лишь могу сказать, что проблема, которую вы озвучили, это проблема не самого формата, а умения работать в таком формате наших специалистов, в том числе педагогов. Имеет место быть, не повсеместно далеко, точечно, локально, но не отпускает нас эта проблема, когда педагоги, к большому сожалению, вместо того, чтобы в дистанционном формате – а все же дистанционный формат предполагает взаимодействие с учеником, выбирают для себя более простой путь. Это именно аккумулирование для себя основных, базовых аспектов и выкладывание их на доступные площадки. Могу сказать, что комитет отрабатывал в онлайне все обращения, и с муниципалитетами, и с родителями. Более того, мои коллеги периодически выборочно заходили по ссылкам и присутствовали на тех онлайн-занятиях, которые давали наши педагоги.

- Без предупреждения?

- Конечно. Могу сказать, что это перманентная работа над ошибками, и этот формат хоть уже и применяющийся довольно активно, и применяемый нами ранее, но все равно не сравнится по части отработки всех нюансов с очным форматом, который существует уже очень много лет.

Мы знаем те болевые точки, которые имеют место быть, и мы с ними работаем и ни в коем случае не оставляем их без внимания. Мы взаимодействуем и с руководителями. У нас запланирован целый ряд тематических сессий, в том числе с педагогическими коллективами, на предмет того, как должна быть выстроена работа с ребятами в период, когда мы применяем дистанционные технологии.

- Андрей Дмитриевич, вопрос такой: все же жалуются на разные места. Например, есть ли единый центр, единый телефон, куда учитель, который хочет подготовиться к такому уроку, но испытывает некие технические, может быть, проблемы, мог бы обратиться, позвонить и задать вопрос, который у него есть. Многие внутри школы могут стесняться проявить свою некомпетентность, а если бы это был центр со стороны, куда можно было бы сделать запрос, это было бы полезно. Есть такой или нет?

- Я с вами согласен. У нас есть единый центр техподдержки, и у регионального центра информационных технологий, который и осуществляет ту самую техническую поддержку, связанную с дистантом, на сайте Псков.еду, на нашем официальном сайте комитета, есть тот самый раздел «Техподдержка». Более того, все вопросы и ответы, которые поступают, они видны. Им можно пользоваться, этим разделом. Более того, во всех социальных сетях мы перед началом дистанционного формата разместили все номера телефонов, по которым родители могут обратиться и коллеги наши, педагоги, в том числе по вопросам, связанным с организацией дистанта. Причем в разбивке по отдельным муниципалитетам и округам городским. Контакты эти есть. Мы тоже должны привыкнуть к тому, что на определенных ресурсах они присутствуют и ими можно пользоваться.

- Коллеги, ваши вопросы.

- Я хочу спросить не по дистанционке, а вообще, в целом про обучение и про то, как у нас проходит. Читаем, если взять федеральные СМИ, о чем пишут, разные региональные. Очень много информации о том, что школьники страдают очень большой перегрузкой именно в плане морально-психологического своего состояния. Происходит это из-за того, что достаточно большой объем школьной нагрузки приходится сейчас на детей. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то статистика или информация, отслеживаете ли вы это в нашем регионе? Насколько это актуально для Псковской области?

- Достаточно дискуссионный вопрос. Вряд ли на него можно ответить двумя словами. Действительно, и на федеральном уровне, и на региональном уровне безусловный мониторинг уровня загруженности ребят – я бы разделил понятие загрузки заданиями ребенка и психоэмоциональными факторами, которые это вызывает, потому что это вопрос социализации здесь можно обсуждать. Количество домашних заданий, или материалов для самоподготовки, которые предлагаются учителями нашим ребятам, не может быть бесконечным, и мы обращаем внимание на те случаи, когда ребята вынуждены проводить целые дни, вечера и ночи за тем, чтобы подготовиться к завтрашнему уроку, который у них и не один, и завтрашний будет тоже. Вы правы. Существует достаточно объемлющее количество позиций для исследования на сей счет, и вряд ли мы можем дать ответ, что это не актуально для области. Это актуально для любой области. Естественно, это касается отдельно взятых предметов, отдельно взятых программ, отдельно взятых педагогов, которые по ним работают. Здесь есть над чем работать. И мы глаза не закрываем. Интересная задача, которая стоит перед всей системой образования, вы ее озвучили, и мы ее не снимаем с повестки. Она имеет место быть, конечно.

- Когда мы готовились к встрече с вами, в группах районных газет были размещены предложения, чтобы читатели задавали вопросы. И у нас появилось огромное количество вопросов, требований, претензий, просьб, и мольбы о помощи в том числе были. В частности, из Пыталово с мольбой о помощи обратились учителя, которые написали о том, что в настоящее время приходится работать только через ВКонтакте, со школьниками общаться, учитель вынужден при этом не просто давать задание в отведенное рабочее время, но и после 7 часов вечера проверять получаемые работы детей. Иногда далеко за полночь уходит эта проверка. Совершенно не получается разъяснять детям ошибки, которые были допущены, и уж работать с каждым ребенком индивидуально, чтобы ему донести информацию, что-то разъяснить и объяснить. Уж если мы говорим о дистанционке, то, может быть, будут какие-то рекомендации, какой-то пакет советов для учителей, как организовать свой собственный рабочий процесс, чтобы можно было уделять больше внимания детям, личностному росту ребенка, подростка в период дистанционного обучения? И еще один вопрос. Это просьба: можно ли в период дистанционки предусмотреть отказ от неосновных школьных предметов? Чтобы не надо было рисовать, петь и читать стихи на камеру.

- Давайте поэтапно. Отвечая на первый вопрос, могу сказать, что нам стоит, наверное, обратить внимание на то, что подобные мольбы, как вы выразились, в Пыталово существуют. У нас достаточно большое количество информационных и онлайн-ресурсов доступно для проведения занятий, мы понимаем прекрасно, что это, наверное, не только ВКонтакте можно делать. Ресурсов масса, и площадок онлайн масса. Речь идет о том, чтобы отрабатывать перманентно с учителями работу о правильном использовании тех инструментов, которые у них имеются. При этом я не буду лукавить, эту работу мы ведем, ведем достаточно активно, и коллегам некие дайджесты, памятки, всевозможные информационные материалы, которые способствуют правильной организации подобного процесса, мы доводим. Вместе с этим, повторюсь еще раз: всему сообществу профессиональному нужно еще учиться, ему нужно натореть в части того, каким образом в рамках такого формата с ребятами – в том числе и безболезненно для собственного рабочего дня и досуга – взаимодействовать. Здесь есть нюансы. Мы о них знаем очень хорошо, потому что если вы проводите уроки в онлайне, то вы и обратную связь получаете схожим образом и вынуждены потом локально эти моменты отрабатывать. Я думаю, что мы с коллегами из Пыталово обязательно свяжемся и о тех проблемах, которые они на сегодняшний момент озвучивают, проведем достаточно объемлющую дискуссию. Коль этот вопрос вы поднимаете. В общем и целом, конечно же, учитель должен быть поддержан абсолютным образом, и административно, и нормативно, и организационно, чтобы он не через тернии сам для себя определенный путь взаимодействия с ребятами вырабатывал, а с тем, чтобы это было систематизировано.

И касаемо второго вопроса. Мы с вами понимаем, что дистанционный формат выглядит непривычно с точки зрения того, что вы сейчас записали. Но при всем при этом образовательную программу основную мы не должны корректировать, в ущерб одним предметам делать акцент на других, потому что ребята у нас получают образование, они не просто учат ряд предметов, которые мы сочли самыми важными. Они изучают все те предметы, которые им нужны, им пригодятся, которые, может быть, их и интересуют больше всего. Вопрос очень тесно связан с первым. Если на него посмотреть достаточно широко. Мы должны совершенствовать методики преподавания в таком формате. И тогда, возможно, мы сможем отказаться от нецелесообразного применения сил в части проведения уроков. Не будем записывать что-то на камеру, а отработаем формат, чтобы он был удобен и ребятам, и педагогам. И не вызывал каких-то концептуальных вопросов.

При всем при этом повторюсь: игнорировать определенные предметы, потому что в указанном формате они не так привычны к изучению, было бы, наверное, по крайней мере неоднозначным решением. И оно точно не должно приниматься на уровне региона. Это должно быть, наверное, единое сформулированное решение и подход на уровне федеральном.

- Спасибо. Представил себе на секунду урок хорового пения на музыке в зуме. Неоднозначно будет выглядеть.

- Здравствуйте. Светлана Герасимова, телеканал «Первый Псковский». Подскажите, пожалуйста, как было устроено дистанционное обучение в удаленных районах нашей области, где, может быть, плохая связь или же в семье детей много, а компьютер один.

- Во-первых, я хотел бы отметить, что тот формат, о котором мы говорим, был применен не повсеместно. И если говорить о районах, то это только районные центры в массе своей. Мы понимаем, что если речь идет о сельских школах, то коллегам может быть несколько сложнее. Хотя, если говорить про интернет, у нас на сегодняшний момент, за редчайшим исключением, все школы подключены к высокоскоростному интернету. Мы с коллегами из регионального Центра информационных технологий дискутировали на тему, почему так или иначе бывают срывы в момент проведения уроков, проблемы имеют ряд причин под собой. Это и сбои у федерального оператора, и организационные моменты, когда все ребята получают ссылку на урок и в онлайне начинают одновременно эту ссылку открывать и скачивать. У нас 25 человек одновременно занимаются скачиванием материала, при этом в онлайне ведется урок, и сети где-то в определенный момент могут не справляться с такой нагрузкой. И мы говорим педагогам, что когда вы ведете уроки в очном формате, вы заблаговременно скачиваете для себя все материалы, как это делают и ребята. И приходите уже с готовыми материалами на урок, а вряд ли сидите и подгружаете перед ними. И ребят нужно готовить, чтобы и они приходили уже с материалами скачанными. Это взаимодействие. Это очень важно. При этом доступность для семей инструментов связи, в том числе ноутбуков, планшетов, - это вопрос, который мы тоже не можем отработать несистемно. В настоящий момент мы ведем с муниципалитетами разговор о доступности находящихся в школе ноутбуков для ребят, чтобы по запросу мы могли предоставить эти ноутбуки на период такой, вынужденный, нуждающимся семьям. Это вопрос, который нужно прорабатывать, вы правы.

- Спасибо. Коллеги, есть еще вопросы?

- Почему до сих пор нет единой образовательной платформы для дистанционного обучения?

- Я могу задать вам вопрос: а почему должна быть единая образовательная платформа? Учитывая тот факт, что мы предоставляем возможность коллегам…

- Я могу ответить, Андрей Дмитриевич, почему. Потому что у государства есть, например, стремление унифицировать учебники по истории, преподавать по единому учебнику. Вполне логично, если бы появилась единая государственная платформа. Как у нас камера на выборах: единый портал, все камеры в одно место. Может, и с этим имеет смысл тоже так поступить?

- Давайте так: это немножко разные вопросы. Когда мы говорим об учебнике по истории, мы понимаем, что в учебнике по истории представленная информация должна быть релевантной. И если мы говорим про конкретный кейс, речь здесь шла о том, чтобы в учебниках истории не было той нерелевантной информации, которая будет вводить в заблуждение ребенка. При этом, если мы выбираем программы обучения и в наших школах желают коллеги использовать учебники не линейки Минпросвещения, они имеют свободу для этого, мы их не ограничиваем в этом отношении. Но у нас есть региональная информационная система «Открытая школа». Как возможность мы должны и создали такую региональную систему. В настоящий момент эта система в постоянной доработке находится, потому что все-таки недостаточно иметь канал для связи. Для того чтобы площадка полноценно работала, она должна содержать информационный материал. Поэтому мы коллегам предлагаем применять тот же ресурс Яндекс.класс, где есть учебник, имплементированный в саму площадку, и сервис Российская электронная школа, который на федеральном уровне, повсеместно доступен для нас. Такие платформы, как Учи.ру, Смарт, Зум, могут быть удобны в отдельно взятых организациях. До той поры, пока у нас не создана абсолютно четко отработанная, от А до Я, единая платформа, полностью обеспеченная всем информационным массивом внутри нее же, вряд ли мы должны, можем какие-то ограничения предлагать школам.

- Эволюция идет в ту сторону?

- Конечно. Мы стремимся создать абсолютно полноценную, подходящую всем нашим образовательным организациям собственную региональную платформу, которая будет ориентирована на привлечение внутрь себя всех необходимых материалов, которые полезны в период дистанционного формата или обучения с применением дистанционных технологий. Это не должно быть повинностью. Это должно быть возможностью. Мы ни в коем случае не запираем школу внутри хотелок отдельно взятой системы, но разрабатываем подобное, чтобы она полностью соответствовала всем требованиям и запросу, самое главное.

- «Псковская правда». Осталась пара недель до осенних каникул, какова вероятность, что они будут не одну неделю, как обычно, а две, как в прошлом году? Есть ли такая возможность и от чего это будет зависеть?

- Уважаемые коллеги, мы с вами сейчас все свидетели ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Мы прекрасно понимаем, что рост заболеваемости среди детей – это факт, который отражен, в том числе, в информации, которую Роспотребнадзор предоставляет. Мы понимаем также, что мы ориентированы на то, чтобы процесс обучения был очный, чтобы ребята имели возможность ходить в школу. Но все зависит от того течения распространения заболевания, которое мы наблюдаем. В настоящий момент нам еще предстоит выйти на какие-то цифры, которые могли бы нас успокоить и дать нам понять, что ни в коем случае мы и думать не можем о том, чтобы к такому инструменту обратиться. Все будет зависеть от тех рекомендаций, которые даст Роспотребнадзор как тот орган, который является аккумулятором мониторинга ситуации в регионе. Могу лишь от себя сказать, что ту цепочку заболеваемости, которая была в образовательных организациях, в течение недели обучающихся с применением дистанционных технологий, разорвать удалось. Количество классов, которые на карантине остались, у нас существенно уменьшилось. Это наша общая дисциплина. И зависит здесь все, на самом деле, от каждого участника образовательного процесса. Это зависит от образовательной организации, от того, каким образом она выполняет нормы и требования санитарного законодательства. Это зависит, в том числе, и от родителей, которые соблюдают те рекомендации, которые им озвучены: масочный режим, социальная дистанция и так далее. Повторюсь: этот вовсе никакие не эксперименты, это достаточно серьезная ситуация. При этом еще раз стоит упомянуть, что многие дети болеют бессимптомно, и по факту количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции от того фактического количества, которое имеет место быть. Школа – не то пространство, которое можно сравнить с театром, в который вы пришли разово, в течение спектакля, находились в одном пространстве, развернулись и ушли. Школа – это место постоянной агломерации, постоянного сосредоточения, ежедневного, большого количества ребят, которые дальше возвращаются в семьи. Поэтому мы все здесь должны быть дисциплинированны, и только дисциплина и выполнение тех рекомендаций и требований, которые сегодня существуют, нам помогут избегать достаточно радикальных, непопулярных мер. Об этом и губернатор говорил неоднократно. Это очень важно! Поэтому мы и всех коллег призываем, и родителей: не относиться к этой ситуации как к каким-то управленческим решениям отдельно взятых органов исполнительной власти. Это решение объемлющее, которое направлено на сохранение жизни и здоровья. Поэтому когда вы мне задаете вопрос: не планируется ли? Можете мне поверить, что сценарии рассматриваются все. Потому что мы принимаем во внимание тот факт, что ход развития заболевания не всегда легко прогнозируем. Но ориентируемся мы на то, чтобы, безусловно, ограничения минимизировать.

- А еще вопрос: перед тем как уйти на дистанционку, говорили, что много заболевших. А много ли по учителям болели? Сыграла ли роль дистанционка? В прошлом году очень много учителей болело.

- Вы знаете, не так чтобы много. Мы понимаем, что педагоги, которые являются контактными, так или иначе определенные ограничения вынуждены соблюдать. При этом какого-то роста заболеваемости среди учителей серьезного мы не видим. При этом, конечно, заболевшие есть, и, конечно, учителя каждый день рискуют. Потому что вакцина призвана облегчить, прежде всего, сам ход заболевания, самого течения, она не может вас на 100% уберечь от того, чтобы вы не заболели. На сегодняшний момент очень большое количество педагогов в системе имеет подтвержденный ковид. Я искренне убежден, что сам процесс обучения происходит на сегодняшний момент относительно безболезненно, с учетом отсутствия некоторых педагогов. Мы не видим большого количества тяжелых случаев, что тоже очень важно. Тот факт, что перед началом учебного года достаточно ответственно педагогические коллективы отнеслись к вопросу защиты себя и окружающих, нам это сейчас дает возможность признать, что мы наблюдаем не много случаев тяжелого течения у педагогов. Может, мы чуть меньше осведомлены, чем система здравоохранения, касательно отдельно взятых случаев течения болезни, но у нас педагоги выздоравливают, выходят и трудятся. И так быть и должно в части возможности защитить себя и окружающих. Потому что педагог каждый день работает с очень большим количеством детей, он рискует сам и не может, будучи незащищенным, приходить и с ребятами взаимодействовать. Я думаю, в этой части ситуация более спокойная.

- Спасибо. Хочу поблагодарить Андрея Дмитриевича за ответы на вопросы. Надеюсь, что дистанционка не повторится. Не знаю, как вы, коллеги, но мне кажется, что это испытание и для учителей, и для родителей, и для детей в первую очередь. Что касается каникул – каникулы мы все ждем. Любые. Еще раз большое спасибо. Всем здоровья. Всего доброго.

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