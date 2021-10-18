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Общество

Недвижимость Оксаны Федоровой в Сочи «сделала» ПАИ самым цитируемым за неделю

Портал «Псковское агентство информации» возглавил список самым цитируемых СМИ региона по данным сервиса «Медиалогия» за минувшую неделю (с 11 по 18 октября). Индекс цитируемости составил 5,31, всего же было использовано 1 140 сообщений информагентства.

На второй строчке расположилась лента новостей с ИЦ 4,15 и 399 цитатами, замыкает тройку областное телевидение (ИЦ 1,47 и 135 цитат). Также в пятерку вошел великолукский новостной портал и местная редакция федеральной радиостанции.

Самый высокий индекс был присвоен новости ПАИ о том, что Оксана Федорова купила недвижимость в Сочи. Также в ТОП попали сообщения о попытке провоза через границу трех тонн обуви и других товаров, о разработке проекта деревенской школы, о реставрации каменной закладки Порховской крепости и о передаче 13 новых машин скорой помощи районам области.

Портал цитировали такие СМИ, как «Извстия», Lenta.ru, «БезФорматаПсков», News-life, Russia24.pro.

Добавим, что также в десятку вошли Интернет-газета «Псковская правда», «КП-Псков» и «АиФ Псков».


 

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