Пешеходный мост возведут в Усвятах по поручению губернатора Псковской области

23:37, 18 октября 2021, ПАИ

На протоке озер Малое Усвятское и Усвятское выстроят пешеходный мост, сообщает пресс-служба Администрации Псковской области. Контракт после конкурсных процедур подписан с организацией «Автомобильные дороги Пскова».

Протяженность участка работ составит 500 метров, включая подходные пути и сам мост. Конструкция будет возводиться в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды». На разработку проекта и проведение работ из областного бюджета выделено 35 млн рублей.

Решение о строительстве нового моста на месте аварийной переправы принято во время посещения объекта губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в рамках рабочего визита в Усвяты. Глава региона тогда подчеркнул, что существующую конструкцию ремонтировать не имеет смысла – для граждан необходимо сделать надежный и современный мост, который будет доступен, в том числе, для маломобильных граждан.