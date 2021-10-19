Видео: как прошли областные соревнования по воркауту на кубок губернатора Псковской области

11:43, 19 октября 2021, ПАИ

Организаторы областных соревнований по воркауту на кубок губернатора Псковской области - 2021 подготовили видеоотчет о мероприятии. Автором видео выступил Станислав Фролов.

Соревнования прошли в рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018» и партнёров — АО СЗ «ПсковЖилСтрой», депутата Псковского городского собрания Дениса Иванова и Псковского городского молодежного центра.

Организаторы отдельно выразили благодарность сотрудникам МЧС за оказанную помощь.

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