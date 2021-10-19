Видео: как прошли областные соревнования по воркауту на кубок губернатора Псковской области
Организаторы областных соревнований по воркауту на кубок губернатора Псковской области - 2021 подготовили видеоотчет о мероприятии. Автором видео выступил Станислав Фролов.
Соревнования прошли в рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018» и партнёров — АО СЗ «ПсковЖилСтрой», депутата Псковского городского собрания Дениса Иванова и Псковского городского молодежного центра.
Организаторы отдельно выразили благодарность сотрудникам МЧС за оказанную помощь.
Контакты:
Виталий Дидыч: https://vk.com/v.didych94
Instagram: https://www.instagram.com/didych.vitaliy/
https://www.instagram.com/workout.pskov/
Группа: https://vk.com/pskovworkout
89118816577,
Занимаетесь ли вы благотворительностью?
Началась видеотрансляция первой пресс-конференции начальника Псковской таможни Игоря Ерошина