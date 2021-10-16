49% составляет коллективный иммунитет к COVID-19 в Псковской области
В Псковской области коллективный иммунитет к COVID-19 достиг показателя 49 %. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Уточняется, что в регионе, по последним данным, 196 802 человека привились первым компонентом вакцины, завершили вакцинацию 183 490 граждан.
Ранее сообщалось, что в России коллективный иммунитет к COVID-19 достиг показателя 45 %.
По последним данным, в Псковской области за последние сутки коронавирусом заразились 252 человека, общее количество инфицированных за весь период пандемии выросло до 53 905. За сутки в регионе умерло ещё семь пациентов. Коечный фонд в медучреждениях региона расширен до 1 035 мест.
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