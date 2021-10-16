49% составляет коллективный иммунитет к COVID-19 в Псковской области

13:58, 16 октября 2021, ПАИ

В Псковской области коллективный иммунитет к COVID-19 достиг показателя 49 %. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Уточняется, что в регионе, по последним данным, 196 802 человека привились первым компонентом вакцины, завершили вакцинацию 183 490 граждан.

Ранее сообщалось, что в России коллективный иммунитет к COVID-19 достиг показателя 45 %.

По последним данным, в Псковской области за последние сутки коронавирусом заразились 252 человека, общее количество инфицированных за весь период пандемии выросло до 53 905. За сутки в регионе умерло ещё семь пациентов. Коечный фонд в медучреждениях региона расширен до 1 035 мест.