Кузнецы со всего мира по частям создадут скульптуру для Пскова

17:11, 19 октября 2021, ПАИ

Участники международного фестиваля кузнечного искусства, который планируется провести следующим летом в Пскове, создадут для нашего города скульптуру. Об этом изданию «АиФ-Псков» рассказал организатор фестиваля, кузнец из США Джерард Кое.

Он сообщил, что мастера планируют сделать скульптуру из бронзы и железа. В течение года кузнецы - участники фестиваля сделают фрагменты этой скульптуры, а затем в Пскове соединят все части в единое целое.

Ранее сообщалось, что в фестивале кузнечного мастерства в Пскове примут участие кузнецы из Аргентины, Испании, США, Канады, Англии, Пскова, Ярославля, Москвы и других российских городов.