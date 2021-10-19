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Горводоканал восстановит поврежденный из-за аварии парк у Мирожского монастыря

В результате аварийной ситуации в Пскове повреждена часть территории парка у Мирожского монастыря. Как сообщается на странице Горводоканала в Instagram, предприятие в обязательном порядке в ближайшее время займётся благоустройством поврежденной территории.

Напомним, на одном из самых крупных водоводов диаметром 500 мм, проложенном в 1966 году на улице Максима Горького, проводятся аварийно-восстановительные работы. 19 октября в 8:30 аварийный участок был отключен, а в 8:45 водоснабжение было восстановлено по резервному водоводу. Работы по ликвидации последствий утечки проводят три аварийные бригады в количестве 16 сотрудников, задействовано 6 единиц специализированной техники.

В настоящее время специалисты предприятия обходят частные домовладения для оценки причиненного ущерба близлежащим домам. Планируется возмещение ущерба собственникам в полном объеме.

В Горводоканале отметили, что аварийный участок водовода, состоящий из старых чугунных труб, требует полной реконструкции, в связи с чем предприятие планирует серьезные и дорогостоящие работы по санации данного участка. «Это позволит избежать повреждения дорожного полотна и других элементов благоустройства улицы М. Горького, а также исключить полное перекрытие дорожного движения при проведении подобных работ», - уточнили в компании.

В Горводоканале поблагодарили ГИБДД города Псков за оперативную помощь и организацию безопасного движения по улицам, прилегающим к аварийному участку. На предприятии также принесли извинения жителям города за доставленные неудобства.

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