В детском технопарке «Кванториум» создали Hyper-Cube

18:28, 19 октября 2021, ПАИ

Проектная группа «На коленках» детского технопарка «Кванториум» разрабатывала экспонат для музея центра науки и спорта Пскова «Без предела». В задаче указывалось, что новое изделие должно стать интересной и полноценной частью музея и помогать посетителям изучать какие-либо физические явления. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в «Кванториуме».

В первую очередь команда решила погрузиться в опыт пользователя и посетить музей самостоятельно. Музей науки разделен на несколько зон (электричество, оптика и механика), все экспонаты объясняют посетителям научные явления. Ребята отметили, что им понравилось, а что наоборот хотелось бы улучшить в предметах выставки. Эта информация им пригодилась при работе над проектом.

Цель проекта заключалась в создании простого, понятного и в то же время яркого экспоната. Ребята выбрали сферу оптики, поскольку она является самой яркой и эффектной, по их мнению. Было принято решение разработать «Гиперкомнату». Она представляет собой небольшое закрытое пространство, попадая туда человек видит бесконечное количество отражений.

В открытом производстве команда таких комнат не нашла , поэтому можно говорить об уникальности экспоната как минимум для нашего города. Команда изучила аналоги настольных кубов, работающих по такому же принципу.

Особенности экспоната команды:

создает красивый эффект не снаружи, а изнутри;

в комнату спокойно сможет войти практически любой человек (как взрослый, так и ребёнок);

конструкция довольно-таки прочная;

имеет среднюю вариативность эффектов, что позволяет сохранить красоту без сильного увеличения в цене.

Свою работу команда начала с создания прототипа. Первый прототип был из металлической конструкции и фанеры, на которую клеилась светоотражающая пленка, но ожидаемого эффекта, рассказывает команда, не получилось и с первым прототипом пришлось попрощаться. Во втором варианте вместе фанеры был акрил, это вариант сработал успешнее.

Итогом нашей работы стала комната под название HYPER-CUBE. Её суть заключается в наглядной демонстрации принципа работы простого зеркала или же систем зеркал. С помощью данного экспоната человек сможет побывать в бесконечном мире, созданном из отражений светящейся комнаты. Главное отличие нашего проекта от аналогов - размеры. Стандартные размеры подобных проектов не превышают 30*30*30см. В это время размеры нашего изделия составляют 200*100*100 см.

Команда рассказывает, что проект можно улучшить, например, использовать вместо пленки настоящие зеркала. А пока экспонат уже находится в музее и радует посетителей.

Напомним, 25 декабря 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий.



«Укрепление научного потенциала России – это долгосрочная и системная работа. Идет развитие исследовательской инфраструктуры, создаются научные центры, разработана система поддержки молодых талантов и привлечение к научным проектам наших соотечественников. Время показало, что такие шаги были правильными и своевременными», – подчеркнул Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию при Президенте РФ.