Горводоканал предупредил псковичей об отключении воды в домах на улице Крестки
20 октября в жилых домах на улице Керстки в Пскове возможно временное отключение воды, сообщили в официальной группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Отключение связано с ремонтными работами. Напомним, 19 октября из-за аварии без воды остались несколько домов на Завеличье.
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