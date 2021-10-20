Горводоканал предупредил псковичей об отключении воды в домах на улице Крестки

09:22, 20 октября 2021, ПАИ

20 октября в жилых домах на улице Керстки в Пскове возможно временное отключение воды, сообщили в официальной группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Отключение связано с ремонтными работами. Напомним, 19 октября из-за аварии без воды остались несколько домов на Завеличье.