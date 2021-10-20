Шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области за сутки

11:34, 20 октября 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончалось еще шесть человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 862 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 54 933 случая COVID-19 (261 — за прошедшие сутки). 46 362 пациента вылечились от коронавируса, из них 247 — за минувшие сутки.