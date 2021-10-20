Новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки зафиксировали в России

11:40, 20 октября 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 34 073 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

20 октября в стране зафиксировано 1028 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровел 25 231 человек.

Всего по состоянию на 20 октября в России выявлено 8 094 825 случаев заболевания коронавирусом, 7 065 712 человек выздоровело, 226 353 – умерло.

В Псковской области с начала пандемии от коронавируса скончались 862 человека.