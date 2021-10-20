Место для строительства поликлиники нашли в Овсище в Пскове

12:38, 20 октября 2021, ПАИ

Участок под строительство поликлиники нашёлся в микрорайоне Овсище в Пскове. Об этом стало известно в ходе публичных слушаний в Псковской городской Думе 19 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

В ходе слушаний, которые провел заместитель главы города Пскова Сергей Гаврилов, обсуждались изменения в проект планировки микрорайона Овсище, утвержденный в 2015 году. В мероприятии также приняли участие представители администрации города и жители микрорайона Овсище.

Специалист управления по градостроительной деятельности озвучил суть предлагаемых поправок, а также предложения, которые поступали в письменном виде от жителей и юридических лиц. Помимо участка для поликлиники жители просили закрепить место под спортивный объект. Над этим вопросом еще предстоит поработать, так как свободных участков в микрорайоне не так много, а к спортивным объектам существуют требования и нормативы (в том числе удаленность от улично-дорожной сети).

Прозвучала проблема примыкания новых кварталов, которые фактически находятся в Псковском районе. При возведении новостроек не была учтена схема улично-дорожной сети и планировки микрорайона Овсище, в связи с чем жителям затруднен проезд к домам. Проблему может решить строительство улицы Загородной, которая планировалась на территории Псковского района.

Депутат Псковской городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков озвучил предложения жителей, опубликованные в социальной сети «ВКонтакте» в группе микрорайона.

По итогам публичных слушаний рекомендовано администрации города Пскова доработать проект с учетом внесенных предложений.