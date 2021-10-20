Правительство предлагает компенсировать потери бизнесу за нерабочие дни

16:05, 20 октября 2021, ПАИ

Сделать выплаты бизнесу в сфере услуг в связи с введенными противокоронавирусными мерами предложил вице-премьер Андрей Белоусов на совещании главы государства Владимира Путина с кабмином 20 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В пострадавших отраслях он предложил осуществить выплату грантов в объеме 1 МРОТ на одного занятого. Для этого, по словам Белоусова, потребуется около 27 млрд рублей, мера поддержки может охватить два млн человек.

«Это покроет половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях. Технически выплата грантов отработана», - отметил вице-премьер.

Получателями станут предприятия, которые функционируют в спорте, гостевом бизнесе, общепите, бытовых услугах, образовании, культуре, организации досуга, развлечения и другие. Заявки на выплату планируется собирать дистанционно с 1 ноября по 15 декабря, а сами выплаты будут проводиться с 15 ноября по 31 декабря.

Также вице-премьер предложил внести вторую меру поддержки малого бизнеса по программе ФОТ 3.0. Это возобновление кредитной поддержки, которая действовала с марта по июль, но на данный момент прекращена.

Объем предоставляемого кредита - 1 МРОТ на одного занятого, умноженный на 12 месяцев. Таким образом, малая компания может получить кредит до 40 миллионов рублей, которых должно хватить на уплату налогов и других платежей. Охват - 1,2 миллиона человек, отметил Белоусов.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поддержал предложение правительства об установлении с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. Об этом он заявил на совещании с членами правительства 20 октября.