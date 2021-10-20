Главы регионов могут установить нерабочие дни досрочно – Путин

15:24, 20 октября 2021, ПАИ

Установить нерабочие дни досрочно могут главы регионов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с кабинетом министров 20 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Президент обратился к главам регионов, где фиксируется высокий уровень заболеваемости коронавирусом и призвал провести консультации со специалистами и оценить ситуацию.

Глава региона отметил, что необходимо брать на себя ответственность и в случае необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября. Также президент подчеркнул, что нерабочие дни могут быть продлены и после 7 ноября, если этого требует эпидситуация в конкретных регионах.

Ранее президент поддержал инициативу установить выходные с 30 октября по 7 ноября.