Главы регионов могут установить нерабочие дни досрочно – Путин
Установить нерабочие дни досрочно могут главы регионов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с кабинетом министров 20 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Президент обратился к главам регионов, где фиксируется высокий уровень заболеваемости коронавирусом и призвал провести консультации со специалистами и оценить ситуацию.
Глава региона отметил, что необходимо брать на себя ответственность и в случае необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября. Также президент подчеркнул, что нерабочие дни могут быть продлены и после 7 ноября, если этого требует эпидситуация в конкретных регионах.
Ранее президент поддержал инициативу установить выходные с 30 октября по 7 ноября.
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