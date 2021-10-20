В Псковской области принимают решение о введении нерабочих дней

15:44, 20 октября 2021, ПАИ

Решение о введении нерабочих дней принимают на совещании в администрации Псковской области. Об этом сообщает близкий к администрации региона Telegram-канал Rikhtman.

В рамках совещания будет выработано окончательное решение. «Вероятнее всего, в регионе уже с ближайшего понедельника будут каникулы», - сообщается в Telegram-канале.

Ранее Путин поддержал инициативу установить выходные с 30 октября по 7 ноября.