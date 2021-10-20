В Псковской области принимают решение о введении нерабочих дней
Решение о введении нерабочих дней принимают на совещании в администрации Псковской области. Об этом сообщает близкий к администрации региона Telegram-канал Rikhtman.
В рамках совещания будет выработано окончательное решение. «Вероятнее всего, в регионе уже с ближайшего понедельника будут каникулы», - сообщается в Telegram-канале.
Ранее Путин поддержал инициативу установить выходные с 30 октября по 7 ноября.
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