Киберспорт схож с шахматами – Давид Мошура

16:50, 20 октября 2021, ПАИ

Впервые российская команда выиграла в The International 10. Team Spirit стала победителем десятого чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2. Звёздная команда - Ярослав Miposhka Найденов, Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов, Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков - это молодые ребята, которые только полтора года назад вышли на профессиональную арену, до этого играли как любители. Ребята получили приз в 18 млн долларов на всех. Ведущие радиостанции «Седьмое небо» Никита Черкашин и Ирина Потапова расспросили заместителя председателя Федерации компьютерного спорта Давида Мошуру о том, что такое киберспорт и как он развивается в Псковской области.

- Это правда, что победители увозят с собой примерно по 150 млн рублей?

- Да. Там, конечно, все зависит от контракта. Если в контракте с организацией написано, что все 100%, то ребята забирают с собой все 100% выигранных денег и сумма делится на команду и тренера. Если есть уточнения в контракте, что 90-80%, то, соответственно, меньше.

- Скажите, что такое киберспорт? Почему это так популярно среди молодежи? Почему не шахматы или шашки?

- Киберспорт схож с шахматами. Во время пандемии проводили шахматы онлайн. Доту часто сравнивают с шахматами. Вот International, который Team spirit выиграли, там надо очень много думать, просчитывать ходы, там много интересного. Чем привлекает… Современный мир сейчас, компьютеры есть у всех дома, кто-то увлекается Countr-Strike, кто-то Dota2, кто-то играет в FIFA, и в итоге вырастают киберспортсмены.

- У киберспортсменов вообще есть какой-то тренер? Как стать киберспортсменом?

- Многие начинают с детства, кто-то с 14-16 лет. Просто играешь, тебя замечают. Есть определенные площадки, там ты регистрируешься, это бесплатно, участвуешь в играх и турнирах. Ты заявляешь о себе, собираешь команду, выигрываешь российский турнир, потом СНГ и потом пошло-пошло, тебя замечает организация. Team Spirit, собственно, это и есть организация. Организации тебя замечают, набирают команду, и все, ты — киберспортсмен.

- А есть тренер? Что тренируется?

- В плане тренировок не имеется в виду, что ты должен физически куда-то ходить. Тут все немного по-другому. Тут ты должен развивать реакцию, мозги, просчитывать тайминги, знать всю местность. Тренеры есть для того, чтобы разобрать игру соперника. Они исследуют игру соперников и выстраивают стратегию. Приходят и рассказывают, что другая команда играет так и вот так. И все. Учат людей играть против каких-то конкретных соперников. Изначальная база идет от самого игрока, от его умений, которые он сам наработал за время самостоятельной игры. Это его умение понимать, читать карту, его понимание, как нужно вести себя в той или иной ситуации, и так далее.

- Давайте немного о Пскове поговорим. У нас в какое-то время проводился киберфестиваль «Кубок «Простории», собирались команды с области. Есть еще в киберспорте понятие, как спидран. Есть такое у нас?

- Спидран - это не совсем киберспорт. В киберспорте не замечал такого элемента, чаще это развито в Японии и Китае, люди делают невероятные вещи. На стримах много спидранеров сидит. Проблема в том, что спидранеры разные, есть те, кто с багами проходит, а кто-то без них. Это не совсем киберспорт.

- В наших краях как развит киберспорт? Отбираются школьники?

- Да, школьники отбираются. Помимо школьников у нас проходят различные отборы студенческой лиги от Федерации компьютерного спорта Псковской области. В прошлом году проводились онлайн в связи с ситуацией по коронавирусу в стране. Вообще, это хорошо поспособствовало развитию киберспорта.

- Футбол - понятно: отец приводит сына и говорит ему: сына, вот футбол. Как это происходит в киберспорте? Каковы традиции? Или дети сами? Какое отношение у родителей?

- Сейчас уже гораздо лучше относятся взрослые к киберспорту, а тем более после поздравления Путина. Сейчас это уже на хороший уровень вышло. Раньше люди скептически относились к такому виду спорта. Это стимул, и родители понимают, что ребенок развивается.

- Как вы считаете, видеоигры вызывают ненависть у детей?

- Не могут они вызывать. Это тоже самое, что посмотреть кино с кровью или еще чем. Если все в меру, если понимать состояние своего ребенка и так далее, ничего не будет развиваться. У меня ничего такого нет. Я самый спокойный человек на работе. Играл с 1997 года в игры.

- Все нервы остались там, в этих играх.

- Я даже уже не нервничаю, когда играю или проигрываю. Я спокойный человек.

- У киберспортсменов нормальные между собой отношения?

- Я тренировал псковскую команду по контре, всегда позитивные ребята, но немного не сложилось. Агрессии нет в целом, только спортивная, эмоции, но ничего такого серьезного.