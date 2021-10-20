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Общество

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Об этом сообщили на сайте ведомства.

19 октября 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении возле железнодорожных путей в Пскове тела новорожденного ребенка. По предварительным данным медицинского судебного исследования, пострадавшей является живорожденная девочка.

Тело ребенка обнаружила выгуливающая собаку женщина.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

 

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