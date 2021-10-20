В Псковской области сохраняется два очага АЧС
По состоянию на 20 октября в Псковской области сохраняется два очага АЧС, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Карантинные мероприятия проводятся в Островском районе на территории ООО «Идаванг» и в Порховском районе на площадке репродуктора и откорма «Шелонский».
Накануне на убойном пункте в Псковском районе отменили карантин по АЧС.
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