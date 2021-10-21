Парк «Россия – моя история». Как идет строительство и когда сдадут

13:53, 21 октября 2021, ПАИ

Мультимедийный фонтан, школа, зоны отдыха для псковичей всех возрастов, спортивные площадки и прогулочные дорожки. Парк «Россия – моя история» превращается в целый культурно-спортивный кластер. Как идет строительство объекта, рассказал и показал председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов. Корреспондент ПАИ вместе с ним побывал на стройке. Интерактивный музей «Россия – моя история» уже работает во многих городах России. Преимущественно в городах-миллионниках. Псков – первый и пока единственный город с небольшим населением, где появится такой мультимедийный парк.

Как рассказал Сергей Грахов, здание музея будет иметь черты древнепсковской архитектуры и зодчества: характерный для псковских церквей узор.

Внутри комплекса «Россия — моя история» будут размещаться мультимедийные выставки. Это будет музей не с образцами оружия или костюмов, как мы привыкли видеть в традиционных музеях, а музей с высокотехнологичными виртуальными экспозициями, на которых можно услышать и увидеть интерактивный рассказ об экспонатах, их виртуальные изображения, а также различные представления разной тематики.

Сергей Грахов рассказал, что на майских праздниках посетил музей «Россия — моя история», посвященный Великой Отечественной войне. «Это на самом деле интересно, ты сильнее погружаешься в атмосферу выставочного пространства», - отметил он.

Изначально на территории рядом со стадионом «Электрон» планировалось поставить только здание музея «Россия – моя история». Сейчас эти планы скорректированы. Планируется, что территория превратится в музейно-выставочно-спортивно-образовательный кластер. В него войдет и территория стадиона «Электрон», там уже разобраны опасные для жизни трибуны, в следующем году, по словам Грахова, там планируется поставить «мощное спортивное ядро», установить ФОКОТ для занятия футболом, для бега, а также для занятия другими видами спорта. Рядом с музеем планируется строительство общеобразовательной школы и центра дополнительного образования.

Кроме того, всем известная территория Степановского лужка – 12 гектаров практически заброшенной территории, которой никто не занимается, – будет приведена в порядок. Как сообщил Сергей Грахов, уже выделено около 10 миллионов рублей.

«В ближайшее время мы объявим конкурсные процедуры на проектирование и благоустройство этой территории для того, чтобы иметь проект, который пройдет государственную экспертизу с учетом мнения жителей, и будем обращаться в федеральный центр за выделением средств на строительные работы», - сказал Сегей Грахов.

Глава комитета отметил, что территория музея, школы и парка будет единым пространством, куда человек будет приходить со своей семьей и каждому найдется место: для маленьких детей – детские городки и детские площадки, для пожилого населения – столы для шахмат и шашек, где можно посидеть, поиграть и отдохнуть, также прогулочные зоны, где могут мамы прогуляться с малышами, заняться спортом или сходить в музей.

«Тут должна быть территория дружелюбная для населения. Это должно быть место притяжения», - резюмировал Грахов.

Руководитель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос со Сбербанком, чтобы на территории комплекса установить мультимедийный фонтан. «Это не просто фонтан, к которому мы все привыкли. Это фонтан с сухой чашей, ровной площадкой и бьющими из-под земли струями воды. Благодаря специальным технологиям в фонтане, образуется мелкодисперсная взвесь и на ней проецируются изображения. Именно эта водяная пыль с изображением под музыку станет украшением нашего города и любимым местом для псковичей», - рассказал Грахов.

В настоящий момент уже возведены фундаменты, установлены колонны, на которые крепится кровля.

«Мы планируем к концу следующей недели полностью уложить кровлю. Подрядчик сделал заказ, и в начале ноября начнут поступать стеновые панели, аналогичные сэндвич-панелям в Псковской инфекционной больнице, только другого цвета. Панели будут в дальнейшем закрыты фасадом. Жители не должны бояться, что это останется в таком виде, они закроются фасадом, с отделкой под древнепсковскую архитектуру», - отметил Грахов.

Также на строительном объекте уже осуществляется прокладка и наружных сетей, и внутриплощадочных сетей.

«Тут куча известняка, грунта, который будет вывозиться. Мы планируем к концу года полностью завершить тепловой контур, чтобы в здании уже можно было в зиму проводить отделочные работы, и в следующем году завершить этот объект», - сказал Сергей Грахов.

По словам Грахова, в процессе работы над проектом пришлось столкнуться со сложностями, которые повлияли на сроки его реализации. В частности, столкнулись с проблемой по грунтам.

«Здание стоит практически на известняковой скале средней прочности: метр нормального песчаного грунта, а остальное уже скала. Пришлось привлекать гидромолот, потому что маленькие трактора не справляются с этим. Это существенно повлияло на сроки выполнения работ, потому что в день гидромолот может пройти порядка десяти метров. С такой же проблемой столкнулись, когда делали фундаменты, тоже натолкнулись на скалу», - рассказал руководитель комитета.

Также на сроки повлияла стоимость стройматериалов. Увеличилась стоимость металла и других материалов для строительства.

«На площадке практически постоянно присутствуют проектировщики и УКС – заказчик стройки, подрядчик. Все вопросы мы решаем прям с листа, потому что понимаем важность этого объекта и нужно, чтобы мы открыли его как можно быстрее», - сказал Грахов.

Завершить строительство планируется в апреле-мае 2022 года. Сдача объекта возможна только при завершении благоустройства. Работы на «Электроне», на Степановском лужке и на участке с парком «Россия – моя история» будут идти параллельно.

Объект находится на постоянном контроле и у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, и у митрополита Псковского и Порховского Тихона, по инициативе которого возводится парк.

«Это их идея, они двигатели этого кластера. Только благодаря им и их поддержке реализуется этот проект. Михаил Юрьевич и владыка постоянно, еженедельно мониторят ситуацию по этому объекту», - подчеркнул Сергей Грахов.

Официальная история парка в Пскове началась в феврале 2020 года. Проект реализовывается совместно с Русской православной церковью. На создание парка направлено 500 млн рублей. Половина этой суммы выделена региону из резервного фонда Правительства РФ, половина привлечена из внебюджетных источников.

Исторические парки «Россия – моя история» – самый масштабный экспозиционный комплекс страны. Площадки расположены в 22 городах России. Также на территориях комплексов используются самые современные формы информационных носителей: сенсорные столы, лайтбоксы, коллажи, проекторы и планшеты. Также для экспозиций используют видеоинфографику, анимацию и 3D-моделирование.



Фоторепортаж со строительной площадки парка «Россия – моя история» смотрите здесь.

Дарья Давыдова