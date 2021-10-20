Публикуем документы Росавиации, подтверждающие разрешение аэропорту «Псков» на международные перелёты

19:32, 20 октября 2021, ПАИ

20 октября 2021 года российским авиакомпаниям, подавшим заявления в соответствии с административным регламентом Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по допуску перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07 мая 2015 г. № 162, предоставлены допуски на осуществление международных перевозок пассажиров и (или) грузов в ряд пунктов иностранных государств.

Для псковичей будет приятно помечтать о таких вот прямых рейсах:

27. Псков – Минск авиакомпании Азимут 3 раза в неделю;

77. Псков – Хургада авиакомпании Azur Air 3 раза в неделю;

173. Псков – Шарм-эль-Шейх авиакомпании Azur Air 3 раза в неделю;

200. Псков – Каир авиакомпании Azur Air 3 раза в неделю.

Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.



Ранее ПАИ опубликовало комментарий по этому вопросу директора международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги Артёма Тарасова.