Публикуем документы Росавиации, подтверждающие разрешение аэропорту «Псков» на международные перелёты
20 октября 2021 года российским авиакомпаниям, подавшим заявления в соответствии с административным регламентом Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по допуску перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07 мая 2015 г. № 162, предоставлены допуски на осуществление международных перевозок пассажиров и (или) грузов в ряд пунктов иностранных государств.
Для псковичей будет приятно помечтать о таких вот прямых рейсах:
27. Псков – Минск авиакомпании Азимут 3 раза в неделю;
77. Псков – Хургада авиакомпании Azur Air 3 раза в неделю;
173. Псков – Шарм-эль-Шейх авиакомпании Azur Air 3 раза в неделю;
200. Псков – Каир авиакомпании Azur Air 3 раза в неделю.
Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.
Ранее ПАИ опубликовало комментарий по этому вопросу директора международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги Артёма Тарасова.
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Публикуем документы Росавиации, подтверждающие разрешение аэропорту «Псков» на международные перелёты
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