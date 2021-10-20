Юлия Пересильд опубликовала фото, сделанное за 20 минут до входа в космический корабль

19:03, 20 октября 2021, ПАИ

​

В Instagram псковички Юлии Пересильд появилось фото, сделанное перед стартом у автобуса, за 20 минут до входа в космический корабль. На снимке актриса стоит в скафандре, а её волосы развевает ветер Байконура.



«Сегодня первый день, когда я начинаю осознавать все, что с нами было. Хорошо. Осень. Солнце. И дышится полной грудью. Я стою ногами на Земле. И никогда не было так радостно от этого осознания простых вещей», –прокомментировала фотографию Юлия Пересильд.



Напомним, 17 октября в Казахстане успешно приземлился спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18», на борту которого с Международной космической станции (МКС) вернулась уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд.