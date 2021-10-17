Видео: Как встречали первый в истории киноэкипаж

15:04, 17 октября 2021, ПАИ

17 октября в Казахстане успешно приземлился спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18», на борту которого с Международной космической станции (МКС) вернулись уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий. Члены съёмочной группы фильма «Вызов» провели в космосе 12 дней.

После полёта в космос члены экипажа три дня будут проходить реабилитацию к земным условиям в Звёздном городке.

Юлия Пересильд призналась, что у неё грустное настроение, поскольку ей не хотелось расставаться с космосом.

О том, как псковичка готовилась к полёту, читайте здесь.