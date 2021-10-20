«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Итоги прямой линии губернатора с районами

21:29, 20 октября 2021, ПАИ

Какие вопросы обсуждались на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главными редакторами районных газет? Какие приняты решения? Что заявил глава региона о возможном введении локдауна в Псковской области? Какую роль сегодня играют районные СМИ в жизни региона? Обо всем этом в новом выпуске программы от 20 октября.