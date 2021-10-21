На псковича, повторно севшего за руль автомобиля в нетрезвом виде, возбуждено уголовное дело
На 36-летнего водителя, повторно севшего за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, заведено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
21 октября в 3:15 произошло ДТП на улице Ленинградское шоссе, 26Б. Нетрезвый водитель, управляя автомобилем, выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося автобуса «Минск - Санкт-Петербург» и совершил столкновение.
В результате происшествия никто не пострадал. На месте работали все спецслужбы.
Занимаетесь ли вы благотворительностью?
В Псковской области определены призеры конкурса на лучшую организацию обучения шахматам в школах
Из-за ветра несколько домов и соцобъектов в Стругах Красных остались без электричества
Псковская область заняла 23-е место в рейтинге регионов по уровню страха перед COVID-19
На псковича, повторно севшего за руль автомобиля в нетрезвом виде, возбуждено уголовное дело