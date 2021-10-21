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Общество

Из-за ветра несколько домов и соцобъектов в Стругах Красных остались без электричества

Фото: газета "Струги"

В нескольких населенных пунктах Стругокрасненского района, а также в Стругах Красных в районе школы, детского сада, больницы и частных домов отсутствует электричество, пишет районная газета «Струги».

Все силы 3-й РЭС район электросетей Псковэнерго МРСК Северо-Запада были брошены на устранение неполадок. Также в район выехала бригада электриков из Пскова.

Электричество к социально значимым объектам района планируют восстановить в ближайшее время.

Напомним, 20 октября жителей Псковской области предупреждали о сильном ветре с порывами до 15-20 м/сек. 

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