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Общество

Виталий Рахманов: Для сельского населения очень важно принять участие в переписи

Для сельского населения очень важно принять участие в переписи, заявил и. о. начальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Он отметил, что проходящая в стране перепись населения напрямую влияет на реализацию федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». На основании этого проекта в населённых пунктах с численностью от 100 до 500 человек, где ранее не было оказания услуг связи,

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ устанавливает базовые станции мобильных операторов.

«Категорически важно для всего нашего сельского населения в полном объеме пройти перепись. Особенно это важно в тех местах, где на сегодняшний день отсутствует мобильная связь», - подчеркнул Виталий Рахманов.

Напомним, в Псковской области, как и по всей стране, с 15 октября по 14 ноября проходит Всероссийская перепись населения. В этом году в масштабном статистическом мероприятии можно принять участие самостоятельно через сайт госуслуг либо дождавшись переписчика. Узнать его можно по уникальной накидке с логотипом Всероссийской переписи населения. Кроме того, у каждого из них будет официальное удостоверение.

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