Участок улицы Горького в Пскове закроют для транспорта 25 октября

14:16, 21 октября 2021, ПАИ

25 октября с 09:30 до 18:30 закроют для движения автотранспорта участок улицы Максима Горького от улицы Красноармейская набережная до улицы Малясова, сообщили в пресс-службе администрации города.

Это связано с проведением работ по ремонту водопроводных сетей вследствие аварии на водоводе, которая произошла 19 октября.

В качестве объезда рекомендуется использовать улицы Юбилейную, Мирную, Малясова, Красноармейскую набережную.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок.