Ольга Тимофеева: Всероссийская перепись населения – это важное событие для развития нашей страны

16:52, 21 октября 2021, ПАИ

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева рассказала о важности участия во всероссийской переписи населения и назвала это событие важным для развития страны.

«Это возможность получить уникальную и точную информацию о её жителях, которая позволит определить ключевые направления дальнейшего развития, как России, так и нашего региона», - отметила Ольга Тимофеева.

Спикер уверена, что обновленные статистические данные дадут возможность проанализировать потребность населения в объектах социальной инфраструктуры, актуальность развития и модернизации объектов культуры в регионе – клубов, библиотек, культурных семейных центров и так далее.

«Кроме того, перепись будет способствовать реализации новых проектов в сфере культуры», - подчеркнула Тимофеева.

В Псковской области и по всей стране с 15 октября по 14 ноября проходит всероссийская перепись населения. В этом году в масштабном статистическом мероприятии можно принять участие самостоятельно через сайт госуслуг либо дождавшись переписчика дома. Узнать его можно по уникальной накидке с логотипом всероссийской переписи населения. Кроме того, у каждого из них будет официальное удостоверение.

Ранее о важности участия в переписи рассказал и. о. начальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов.