Отказаться от визита к родственникам и приёма гостей советует Роспотребнадзор в нерабочие дни
Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам, касающиеся профилактики заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в период нерабочих дней.
Как сообщается на сайте ведомства, с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в различных регионах страны следует по возможности оставаться дома и не планировать поездки в указанный период.
«Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты. Например, в этот период стоит отказаться от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, сократить необязательные поездки», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Специалисты советуют использовать это время с пользой для своего здоровья – больше гулять на свежем воздухе, сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, а также от гриппа.
Если избежать контактов и поездок не получается, нужно помнить о необходимости использовать маски, антисептики, избегать мест массового скопления людей. Следует максимально ограничить личные контакты, по возможности пользоваться услугами служб доставки товаров. С родственниками, друзьями и близкими лучше общаться по телефону или с помощью других средств связи. Передвигаться по городу специалисты советуют на личном автомобиле или такси.
При ухудшении самочувствия нельзя заниматься самолечением, необходимо вызвать врача.
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