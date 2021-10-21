Отказаться от визита к родственникам и приёма гостей советует Роспотребнадзор в нерабочие дни

17:31, 21 октября 2021, ПАИ

Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам, касающиеся профилактики заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в период нерабочих дней.

Как сообщается на сайте ведомства, с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в различных регионах страны следует по возможности оставаться дома и не планировать поездки в указанный период.

«Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты. Например, в этот период стоит отказаться от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, сократить необязательные поездки», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Специалисты советуют использовать это время с пользой для своего здоровья – больше гулять на свежем воздухе, сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, а также от гриппа.

Если избежать контактов и поездок не получается, нужно помнить о необходимости использовать маски, антисептики, избегать мест массового скопления людей. Следует максимально ограничить личные контакты, по возможности пользоваться услугами служб доставки товаров. С родственниками, друзьями и близкими лучше общаться по телефону или с помощью других средств связи. Передвигаться по городу специалисты советуют на личном автомобиле или такси.

При ухудшении самочувствия нельзя заниматься самолечением, необходимо вызвать врача.