На врученнии премии «СеЗам-2021» глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга сделал комплимент Псковской области

19:43, 21 октября 2021, ПАИ

Глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, вручая награду Светлане Синцовой восхитился изменениями в Псковской области.

«Был на прошлых выходных у вас в Псковской области. Настолько изменился регион инфраструктурно! Это удивительно. У вас действительно есть что посмотреть», – сказал руководитель.



Ранее ПАИ писало, что журналистка «Псковской правды» Светлана Синцова победила в открытом профессиональном конкурсе «СеЗам-2021».