На врученнии премии «СеЗам-2021» глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга сделал комплимент Псковской области
Глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, вручая награду Светлане Синцовой восхитился изменениями в Псковской области.
«Был на прошлых выходных у вас в Псковской области. Настолько изменился регион инфраструктурно! Это удивительно. У вас действительно есть что посмотреть», – сказал руководитель.
Ранее ПАИ писало, что журналистка «Псковской правды» Светлана Синцова победила в открытом профессиональном конкурсе «СеЗам-2021».
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