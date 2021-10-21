Осенние каникулы в псковских школах начнутся уже с 25 октября
С 25 октября по 3 ноября в школах Псковской области объявлены осенние каникулы. В этот же период в дошкольных учреждениях будет организована работа дежурных групп для детей работающих граждан. Соответствующие изменений внесены в Указ по обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения губернатором, сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.
Ранее ПАИ опубликовало полный список изменений противоэпидемических мероприятий.
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