Как будут функционировать псковские школы и детсады в период нерабочих дней

09:17, 22 октября 2021, ПАИ

Как будут работать образовательные учреждения в период нерабочих дней, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

По данным Минздрава и Роспотребнадзора, самая активная социальная группа, которая способствует распространению коронавируса, – это дети. «Причём если среди школьников динамику роста заболеваемости нам удалось временно замедлить, то среди дошкольников она только растёт», - уточнил глава региона.

Поэтому с 25 октября по 3 ноября детские сады будут работать в формате дежурных групп. В этот же период школы уходят на каникулы. С понедельника до 29 октября колледжи и вузы перейдут на дистанционное обучение. С 1 по 3 ноября вместе со всей страной студенты отправляются на выходные. «После 7 ноября детские сады, школы, колледжи и вузы возвращаются к работе в очном режиме», - уточнил Михаил Ведерников.