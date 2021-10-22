В Псковской области заморозят ученические и студенческие проездные

09:19, 22 октября 2021, ПАИ

В ближайшие две недели ученические и студенческие проездные в Псковской области замораживаются. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Исключение составят студенты-медики, которые продолжают заниматься в обычном формате. Они будут оплачивать проезд, но эти траты будут компенсированы после 10 ноября. Губернатор обратил внимание учеников, студентов и их родителей, что это время не стоит воспринимать как выходные или дополнительные каникулы. Всё это время дети должны провести вне общественных пространств.

Глава региона добавил, что с 25 октября работа всех учреждений допобразования, спортивных секций, детских игровых комнат временно приостанавливается. Дети до 18 лет не смогут без сопровождения родителей посещать торговые центры, а без вакцинированных родителей – аквапарки, предприятия общепита, досуговые организации. «Фактически все общественные места будут закрыты. С 30 октября на неделю приостанавливается работа кинотеатров, театров, музеев, экскурсионных бюро и концертных организаций. Дом, двор, дача – оптимальные места, которые покидать не стоит», - подчеркнул Михаил Ведерников.