274 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали медики Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Instagram, что в регионе введены новые противовирусные меры..Подробнее о них вы можете узнать в еженедельном обращении главы региона.
За прошедшие сутки в регионе было зафиксировано 274 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 284 человека. Скончались семеро.
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