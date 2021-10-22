274 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали медики Псковской области

01:10, 22 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Instagram, что в регионе введены новые противовирусные меры..Подробнее о них вы можете узнать в еженедельном обращении главы региона.

За прошедшие сутки в регионе было зафиксировано 274 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 284 человека. Скончались семеро.