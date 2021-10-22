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Общество

20 населенных пунктов Новоржевского района остались без света из-за сильного ветра

Фото: газета "Земля новоржевская"

Без света остались 20 населенных пунктов Новоржевского района, пишет районная газета «Земля новоржевская».

В Единой дежурно-диспетчерской службе администрации Новоржевского района рассказали, что сильный ветер дует уже третьи сутки. Зафиксированы также падения деревьев.

На данный момент без света остаются жители деревень Потапово, Поташово, Дубров, Стехово, Губкино, Задолжье, Барута, Скомарохово, Грибово, Залог, Теляково, Петровское, Осинкино. На линии Клескалово-Кудяево энергетиками установлен дизель-генератор. Обесточенным оказался Новоржевский хлебозавод, где сейчас работает бригада специалистов.

Всего без света остался 471 человек. Сейчас электроснабжение в районе восстанавливают шесть бригад, привлечено 15 человек на шести единицах техники.

Накануне из-за ветра несколько домов и соцобъектов в Стругах Красных остались без электричества.

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