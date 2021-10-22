Псковичей просят помочь с социализацией попавшей в двигатель машины кошки

12:20, 22 октября 2021, ПАИ

Псковичей просят помочь с социализацией кошки, которая пострадала в двигателе автомобиля. Как сообщается в группе общественной организации «Зоозащита», животное лишилось верхней половинки уха, есть лёгкая хромота на заднюю лапу.

«У кого есть возможность взять временно к себе малышку для того, чтобы она как можно чаще контактировала с человеком. В приюте, к сожалению, нет возможности проводить с ней много времени, брать на руки, разговаривать, гладить. Очень хочется подготовить малышку для нового дома», - пояснили зоозащитники.

Вся информация по телефону: +7 (911) 362-31-25.