Град выпал в Пскове

13:45, 22 октября 2021, ПАИ

Град выпал в Пскове днем 22 октября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

За две минуты все крыши машин покрылись крупными белыми градинами, однако из-за плюсовой температуры они практически сразу начали таять.

Накануне в ГУ МЧС России по Псковской области жителей региона предупреждали об усилении ветра. По данным ведомства, скорость порывов ветра может достигать 20 м/сек и повлечь за собой падение плохо закрепленных конструкций и деревьев.