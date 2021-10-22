Град выпал в Пскове
Град выпал в Пскове днем 22 октября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
За две минуты все крыши машин покрылись крупными белыми градинами, однако из-за плюсовой температуры они практически сразу начали таять.
Накануне в ГУ МЧС России по Псковской области жителей региона предупреждали об усилении ветра. По данным ведомства, скорость порывов ветра может достигать 20 м/сек и повлечь за собой падение плохо закрепленных конструкций и деревьев.
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