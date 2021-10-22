Новый способ организации учебного процесса предложила псковичка

14:42, 22 октября 2021, ПАИ

Новый формат взаимодействия между школьниками предложила ученица Псковской инженерно-лингвистической гимназии Анастасия Евлампиева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Её идея состоит в том, чтобы закреплять за учениками младших классов старшеклассников. По ее мнению, взрослые ребята смогут передать даже больше новых знаний и полезного опыта, чем учителя. Псковичка также отметила, что одной из главных целей проекта является развитие и улучшение взаимоотношений между старшими и младшими классами.

Свой проект Анастасия представила на конкурсе «Большая перемена». Ее предложение ввести в учебные заведения новый формат наставничества позволил ей пройти в финал, который 27 ноября пройдет в Артеке. Идею также поддержали в администрации школы. Всего в Псковской области на следующий этап конкурса вышли восемь учащихся из шести псковских школ.