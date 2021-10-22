Краснокнижную сову жестоко убили в Красноярске

14:48, 22 октября 2021, ПАИ

В Красноярске жестоко убили краснокнижную сову. Как сообщается в группе «Наш мкр. Солнечный. Красноярск» в соцсети «ВКонтакте», на улице Солнечный бульвар неизвестные расправились с ручной птицей, которая радовала местных жителей позированием на камеру.

«Тяжело выжить диким животным среди зверей! Особенно если звери есть среди людей, которым животные стали доверять», - отмечается в публикации. Сова днём была ослеплена, к тому же, она привыкла к людям и могла доверчиво подпустить человека к себе. Представитель Центра помощи диким животным «Инстинкт» рассказал, что доверие обошлось птице дорого: её нашли мёртвой с многочисленными переломами, окурком в клюве и степлером на шее.

По сообщению волонтёров на место прибыли полицейские. Следственно-оперативная группа проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На степлере могут оказаться отпечатки пальцев живодёров.

«Радует, что сотрудники полиции понимают, что безнаказанность в таком мелком, на первый взгляд, деле в будущем может перерасти в более серьезные последствия», - добавили неравнодушные жители.

Статья 245 УК РФ за жестокое обращение предусматривает наказание от штрафа до реального лишения свободы на срок до пяти лет. За убийство краснокнижных животных [птица на снимках похожа на длиннохвостую неясыть, именно такую недавно спасли в Псковской области. - ПАИ] предусмотрено более суровое наказание в соответствии со статьёй 258.1. УК РФ.