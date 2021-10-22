Видео: «СеЗаМ – наш!» – репортаж с конкурса СМИ Северо-Запада

17:32, 22 октября 2021, ПАИ

В Санкт-Петербурге завершился Форум СМИ Северо-запада. Главное событие Форума – журналистский конкурс «СеЗаМ – 2021», лауреатом которого стала корреспондент «Псковской правды» Светлана Синцова. Еще несколько публикаций из Псковской области вошли в число номинантов конкурса. Одним из спикеров форума стала главный редактор газеты «Гдовская заря» Ольга Галахова.