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Общество

Видео: «СеЗаМ – наш!» – репортаж с конкурса СМИ Северо-Запада

В Санкт-Петербурге завершился Форум СМИ Северо-запада. Главное событие Форума – журналистский конкурс «СеЗаМ – 2021», лауреатом которого стала корреспондент «Псковской правды» Светлана Синцова. Еще несколько публикаций из Псковской области вошли в число номинантов конкурса. Одним из спикеров форума стала главный редактор газеты «Гдовская заря» Ольга Галахова.

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