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Борис Елкин завел новый формат обратной связи с горожанами

И.п. главы администрации Пскова Борис Елкин завел новый формат обратной связи с горожанами. Он впервые вышел в прямой эфир в своем Instsgram-аккаунте. Местом первого эфира стал Детский парк, куда Борис Елкин отправился в обеденное время.

«Прошу от вас обратной связи. Насколько это интересный элемент общения. Готов отвечать на любые вопросы», - сказал Борис Елкин, открывая эфир.

Он начал разговор с темы, которая перед этим обсуждалась на пресс-конференции в медиацентре ПАИ — загаженность Детского парка тысячами птиц, которые очень любят это место в Пскове. Он рассказал, что намерен решать проблему с птицами с привлечением сокольей службы. И кстати, ассоциация «Союз сокольников Северо-Запада» практически сразу заявила о своей готовности принять участив этом деле. 

Также Борис Елкин сообщил, что договорился с муниципальными службами о том, чтобы изыскивать средства и менять раз в год хотя бы один аттракцион на новый и современный.

«Слишком много у нас проблем, поэтому все сразу не решим, но хочется сделать все постепенно, всесторонне, чтобы охватить все потребности и желания псковичей», - сказал Елкин.

Прямой эфир градоначальника продлился около 20 минут и получил одобрение псковичей, которые его смотрели. Они не тольтко похвалили Елкина за новый формат, но и сразу подкинули новые проблемы для решения. Борис Елкин пообещал продолжать в том же направлении и в следующие разы проводить анонс эфиров, чтобы горожане могли подготовить вопросы.

Также Борис Елкин у себя в аккаунте предложил украшать город дизайнерскими канализационными люками. Отметим, что на ПАИ ранее вышла статья о том, какими люками украшены другие города России и мира.

Накануне, 14 октября,  в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция и. п. главы администрации Пскова Бориса Елкина, где он рассказал о текущих и предстоящих городских инфраструктурных проектах, а также развитии городского пространства Пскова. 

Все новости с пресс-конференции читайте в сюжете.

 

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