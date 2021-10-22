До +1 похолодает в Псковской области предстоящей ночью

15:42, 22 октября 2021, ПАИ

23 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдёт небольшой дождь, днем местами умеренный, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днем — от +3 до +8.

В ночное время будет дуть юго-западный ветер, днем — западный и северо-западный со скоростью 9-14 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.

Напомним, 22 октября в Пскове прошел град.