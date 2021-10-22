Детская площадка и прогулочная зона появятся в Варлаамовском сквере в Пскове

16:39, 22 октября 2021, ПАИ

Детская площадка и прогулочная зона появятся в Варлаамовском сквере в Пскове. Об этом 22 октября во время прямого эфира в соцсети Instagram сообщил и.п. главы администрации Пскова Борис Елкин.

Прямой эфир Борис Елкин провел на улице Леона Поземского. В рамках трансляции он посетил территорию за кремлевской стеной и отметил, что место будет очень красивым.

В Варлаамовском сквере появится детская площадка и прогулочная зона с красивым освещением, рассказал Елкин. «В этом месте не так много прогулочных зон, их в принципе хотелось бы больше», – сообщил Елкин и отметил, что администрация намерена прорабатывать этот вопрос.