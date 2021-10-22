Елкин призвал помочь археологам на улице Поземского. Не бесплатно

15:59, 22 октября 2021, ПАИ

Псковичей приглашают на работу в Археологический центр Псковской области. Об этом 22 октября во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте сообщил и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин.

В этот раз прямой эфир Борис Елкин провел на улице Леона Поземского, где сейчас ведутся работы по реконструкции. По мнению и. п. главы администрации города, на данный момент ремонт ведется достаточно активно, однако на некоторых участках продолжаются археологические изыскания.

«Стоит отметить отдельно, что археологам необходимо усилить темпы работ, в связи с чем Псковский археологический центр готов принят на работу людей. Работа не бесплатная, около тысячи рублей в сутки», – отметил Борис Елкин и призвал всех заинтересованных прийти на помощь специалистам.