Тренировки для детей в бассейне «Электрон» в Пскове приостанавливаются с 25 октября

17:19, 22 октября 2021, ПАИ

СК «Электрон» в своем Instagram-аккаунте сообщил о новых ограничениях в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В администрации спортивного комплекса отметили, что с 25 октября по 7 ноября тренировочные процессы для несовершеннолетних будут приостановлены. Срок действия абонементов будет продлен на соответствующий период.

Отметим, с 30 октября посетить «Электрон» совершеннолетним гражданам можно будет только с QR-кодом о вакцинации либо справкой о вакцинации или перенесённом заболевании в течение последних шести месяцев.

Ранее о грядущих ограничениях в регионе рассказал губернатор Михаил Ведерников. COVID-ограничения в Псковской области в инфографике смотрите здесь.