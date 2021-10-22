Тренировки для детей в бассейне «Электрон» в Пскове приостанавливаются с 25 октября
СК «Электрон» в своем Instagram-аккаунте сообщил о новых ограничениях в связи с распространением коронавирусной инфекции.
В администрации спортивного комплекса отметили, что с 25 октября по 7 ноября тренировочные процессы для несовершеннолетних будут приостановлены. Срок действия абонементов будет продлен на соответствующий период.
Отметим, с 30 октября посетить «Электрон» совершеннолетним гражданам можно будет только с QR-кодом о вакцинации либо справкой о вакцинации или перенесённом заболевании в течение последних шести месяцев.
Ранее о грядущих ограничениях в регионе рассказал губернатор Михаил Ведерников. COVID-ограничения в Псковской области в инфографике смотрите здесь.
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