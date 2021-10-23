Снижение заболеваемости COVID-19 в России ожидают к концу года

12:02, 23 октября 2021, ПАИ

В России ожидают снижения заболеваемости COVID-19 к концу года, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

По словам специалиста, к концу года цифры статистики заболеваемости коронавирусом будут более спокойными.

Накануне в России зафиксировали новые антирекорды по числу заражений и смертей от коронавируса. За сутки COVID-19 заболело 37 678 россиян, 1075 человек скончались. COVID-ограничения в Псковской области в инфографике смотрите здесь.