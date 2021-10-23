Названы самые заражённые COVID-19 районы Псковской области

16:05, 23 октября 2021, ПАИ

Лидерами по количеству инфицированных COVID-19 граждан в Псковской области являются Псковский, Островский и Невельский районы, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

С начала пандемии коронавируса в Псковском районе COVID-19 заболело 4 577 человек (20 – за минувшие сутки), в Островском – 2 561 (три случая – за сутки), в Невельском – 2 295 (16 случаев – за минувшие сутки).

Меньше всего заразившихся коронавирусом в Усвятском (347), Локнянском (373) и Дновском (392) районах.

В Пскове COVID-19 заболело 18 856 человек, в Великих Луках – 9 187.

Всего в Псковской области выявлено 55 757 случаев заражения коронавирусом, 47 199 человек выздоровело, 880 пациентов умерло.