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Общество

281 человек заболел коронавирусом в Псковской области за сутки

55 757 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 281 человека, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 47 199 пациентов (за сутки – 292), умерли 874 инфицированных COVID-19 человека. Всего специалисты провели 586 903 теста на коронавирус (за сутки – 2 338).

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