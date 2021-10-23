281 человек заболел коронавирусом в Псковской области за сутки

09:03, 23 октября 2021, ПАИ

55 757 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 281 человека, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 47 199 пациентов (за сутки – 292), умерли 874 инфицированных COVID-19 человека. Всего специалисты провели 586 903 теста на коронавирус (за сутки – 2 338).