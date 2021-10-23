281 человек заболел коронавирусом в Псковской области за сутки
55 757 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 281 человека, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Выздоровело 47 199 пациентов (за сутки – 292), умерли 874 инфицированных COVID-19 человека. Всего специалисты провели 586 903 теста на коронавирус (за сутки – 2 338).
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